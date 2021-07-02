Курс долара. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156884-kurs-dolara-raptovo-vyris-prognoz-analitykiv-infografika.html

Ракурс

Курс долара в Україні раптово виріс. Станом на 2 липня він становить 27,38 грн за дол.

Офіційний курс валюти зростає вже другий день поспіль після обвалу, лише за минулу добу курс валюти виріс на 15 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

За прогнозом аналітиків, упродовж найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

До цього відбувалося масштабне зміцнення гривні, яке було пов’язане зі сприятливою зовнішньою кон’юнктурою і високими світовими цінами на основні групи товарів нашого експорту — руду, метали й аграрну продукцію. Також зазначається підвищений попит із боку нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики та єврооблігації. Це допомагає гривні стійко утримувати свої позиції.

Обсяг імпорту і споживання поки не відновився повністю після пандемії. Це призводить до зниження попиту з боку імпортерів, і не призводить до покупок долара на міжбанку. Такий тандем і зміцнює гривню.

Раніше зростання гривні стримував НБУ, який скуповував надлишок валюти з ринку. Але починаючи з травня ситуація почала змінюватися. У першому півріччі інфляція продовжила набирати обертів. НБУ, намагаючись її стримати, дозволив курсу гривні спуститися до 27.00 грн.