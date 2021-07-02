Разумков зберіг Ахметову кілька мільярдів – Лещенко про новий податковий закон

https://racurs.ua/ua/n156883-razumkov-zberig-ahmetovu-kilka-milyardiv-leschenko-pro-novyy-podatkovyy-zakon.html

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підіграв Ринату Ахметову і зберіг йому кілька мільярдів.

Так вважає блогер та член Наглядової Ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко, аналізуючи події 1 липня у Раді. За проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» проголосували 264 нардепи.

Лещенко нагадав, що після прийняття у першому читанні закону № 5600 Разумков закрив засідання Ради і не поставив на голосування скорочену процедуру до другого читання. Оскільки Рада працюватиме до канікул ще тільки два тижні, то по повній процедурі у другому читанні закон влітку не встигнуть розглянути.

Профільний комітет буде збирати поправки, а якщо Ахметов зарядить депутатів масово писати спам-поправки, то розгляд закону в залі затягнеться на тижні. У кращому випадку № 5600 може бути прийнятий у вересні. Це означає, що нова рента на видобуток залізної руди почне стягуватися не раніше жовтня. А кожен місяць старої ренти означає додаткові мільярди для Ахметова. І додаткові відкати своїм посіпакам, — написав Лещенко у своїх соцмережах.

Аналогічно держава не зможе отримати негайно доходи і з податку на викиди СО2 та акцизу на зелену енергетику, на яких також заробляють структури Ахметова. Лещенко нагадує, що в усі літні місяці максимальної активності сонця гроші в бюджет надходити не будуть.

Нагадаємо, що Рада планує істотно підвищити податки для українців. Народні депутати підтримали за основу законопроект Кабінету міністрів № 5600.

Він змінює ставки оподаткування з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку та рентної плати.

Пропонується збільшити на 5% ставки акциз на алкоголь, екологічний податок (крім ставок за викиди двоокису вуглецю у повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) та рентну плату за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік.

Діючу ставку акцизу за 1 л пива хочуть замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту.

Вводиться оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості.

Розширюється база оподаткування ПДВ за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об'єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти.

Вводиться оподаткування земельним податком ділянок, право власності на які не оформлено, але вони фактичного використовуються.