Разумков сохранил Ахметову несколько миллиардов — Лещенко о новом налоговом законе

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Ракурс

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подыграл Ринату Ахметову и сохранил ему несколько миллиардов.

Так считает блогер и член Наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко, анализируя события 1 июля в Раде. За проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» проголосовали 264 нардепа.

Лещенко напомнил, что после принятия в первом чтении закона № 5600 Разумков закрыл заседание Рады и не поставил на голосование сокращенную процедуру ко второму чтению. Поскольку Рада будет работать до каникул еще только две недели, то по полной процедуре во втором чтении закон летом не успеют рассмотреть.

Профильный комитет будет собирать поправки, а если Ахметов зарядит депутатов массово писать спам-поправки, то рассмотрение закона в зале затянется на недели. В лучшем случае № 5600 может быть принят в сентябре. Это означает, что новая рента на добычу железной руды начнет взиматься не ранее октября. А каждый месяц старой ренты означает дополнительные миллиарды для Ахметова. И дополнительные откаты своим приспешникам, — написал Лещенко в своих соцсетях.

Аналогично государство не сможет получить немедленно доходы и налога на выбросы СО2 и акциза на зеленую энергетику, на которых также зарабатывают структуры Ахметова. Лещенко напоминает, что во все летние месяцы максимальной активности солнца деньги в бюджет поступать не будут.

Напомним, что Рада планирует существенно повысить налоги для украинцев. Народные депутаты поддержали за основу законопроект Кабинета министров № 5600.

Он меняет ставки налогообложения с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы.

Предлагается увеличить на 5% ставки акциза на алкоголь, экологический налог (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в атмосферу стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности) и рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом Украина с учетом индекса потребительских цен 2020 года.

Действующую ставку акциза за 1 л пива хотят заменить на ставку за 1 л 100-процентного спирта.

Вводится налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Расширяется база налогообложения НДС за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилищного фонда), кроме строящегося жилья за бюджетные средства.

Вводится налогообложение земельным налогом участков, право собственности на которые не оформлены, но они фактического используются.