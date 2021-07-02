Открытие памятника принцессе Диане. Фото: Reuters

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Ракурс

Принцесса Диана была увековечена в скульптуре, которая появилась в саду Кенсингтонского дворца.

Памятник леди Ди открывали ее сыновья — принца Уильям и Гарри. Об этом сообщает Reuters.



Церемония прошла в Лондоне в честь 60-летия королевы сердец. Сообщается, что торжество проходило скромно и тихо. Гостей на открытие памятника пришло очень мало — принцы Уильям и Гарри, который специально для этого прилетел из США, две сестры принцессы Дианы, ее брат и члены Комитета по созданию монумента.

Принцы Уильям и Гарри вместе вышли в сад у Кенсингтонского дворца, где открыли памятник. Гарри оживленно говорил со своими двумя тетями и дядей, но официальных речей от сыновей принцессы Дианы не прозвучало.

Два брата даже посмеялись вместе, когда готовились снять покрывало с бронзовой статуи. Гарри и Уильям не хотели, чтобы главными в этот день стали их испорченные отношения — они решили посвятить этот день своей матери и ее памяти.



Из членов королевской семьи, кроме детей леди Ди, на церемонии никто не появился. Также известно, что на событие должны были съехать сотни родственников и друзей Дианы, но мероприятие пришлось провести скромно из-за эпидемии коронавируса.

Известно, что над статуей с 2017 года работал скульптор Йен Ренко-Бродли. Ее установят в Затонувшем саду, расположенном на территории Кенсингтонского дворца. Это было любимое место принцессы Дианы в имении.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Уильям и принц Гарри, сыновья принцессы Дианы, будут открывать статую своей матери только вдвоем.



Источник: Reuters