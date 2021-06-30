Уильям и Гарри. Фото: Сплетник

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Ракурс

Принц Уильям и принц Гарри, сыновья принцессы Дианы, откроют статую своей матери вдвоем.

На официальном открытии, которое состоится в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской, 1 июля, будет присутствовать небольшое количество людей. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Открытие статуи принцессы Дианы состоится в саду Кенсингтонского дворца. Принцы Уильям и Гарри произнесут свои речи, но такой трогательный момент не смогут увидеть жены принцев.

Жена принца Гарри Меган Маркл находится в США с новорожденной дочерью Лили и старшим сыном Арчи, а жена Уильяма — Кейт Миддлтон — решила остаться дома и поспособствовать таким образом примирению братьев.

Известно, что принц Уильям настаивал, чтобы его дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, увидели статую своей бабушки накануне ее официального открытия в спокойной обстановке. Дизайн статуи принцессы Дианы пока держится в тайне.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма, могла заменить принца Гарри во время открытия памятника матери принцев — принцессе Диане.

Источник: Daily Telegraph