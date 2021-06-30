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Ракурс
Вільям і Гаррі. Фото: Сплетник

Без дружин — принци Вільям і Гаррі відкриють статую Діани удвох

30 чер 2021, 18:30
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Принц Вільям і принц Гаррі, сини принцеси Діани, відкриватимуть статую своєї матері лише удвох.

На офіційному відкритті, яке відбудеться в день 60-річного ювілею принцеси Уельської, 1 липня, буде присутня невелика кількість людей. Про це повідомляє Daily Telegraph.

Відкриття статуї принцеси Діани відбудеться в саду Кенсінгтонського палацу. Принци Вільям та Гаррі скажуть свої промови, але такий зворушливий момент не зможуть побачити дружини принців. Дружина принца Гаррі Меган Маркл перебуває в США з новонародженою дочкою Лілі та старшим сином Арчі, а дружина Вільяма — Кейт Міддлтон — вирішила залишитися вдома та допомогти в такий спосіб примиренню братів.

Відомо, що принц Вільям наполягав, щоби його діти — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, побачили статую своєї бабусі напередодні її офіційного відкриття в спокійній обстановці. Дизайн статуї принцеси Діани поки тримається в таємниці.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська та дружина принца Вільяма, могла замінити принца Гаррі під час відкриття пам’ятника матері принців — принцесі Діані.

Джерело: Daily Telegraph

Джерело: Ракурс


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