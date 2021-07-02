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Ракурс
Відкриття пам'тнику принцесі Діані. Фото: Reuters

Пам’ятник принцесі Діані відкрили в Кенсінгтонському палаці (ФОТО)

2 лип 2021, 09:25
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Принцеса Діана була увіковічена в скульптурі, яка з’явилася в саду Кенсінгтонського палацу.

Пам’ятник леді Ді відкривали її сини — принци Вільям і Гаррі. Про це повідомляє Reuters.

Відкриття пам'тнику принцесі Діані. Фото: Reuters

Церемонія пройшла в Лондоні до 60-річчня королеви сердець. Повідомляється, що урочистості проходили скромно й тихо. Гостей на відкриття пам’ятника прийшло дуже мало — принци Вільям і Гаррі, який спеціально для цього прилетів зі США, дві сестри принцеси Діани, її брат і члени Комітету зі створення монументу.

Відкриття пам'тнику принцесі Діані. Фото: Reuters

Принци Вільям і Гаррі разом вийшли в сад біля Кенсінгтонського палацу, де відкрили пам’ятник. Гаррі жвавого говорив зі своїми двома тітками й дядьком, але офіційних промов від синів принцеси Діани не прозвучало.

Два брати навіть посміялися разом, коли готувалися зняти покривало з бронзової статуї. Гаррі й Вільям не хотіли, щоби головними в цей день стали їхні зіпсовані стосунки — вони вирішили присвятити цей день своїй матері та її пам’яті.

Відкриття пам'тнику принцесі Діані. Фото: Reuters

З членів королівської родини, окрім дітей леді Ді, на церемонії ніхто не з’явився. Також відомо, що на подію мали з’їхати соті родичів і друзів Діани, але захід довелося провести скромно через епідемію коронавірусу.

Відомо, що над статуєю з 2017 року працював скульптор Єн Ренк-Бродлі. Її встановлять у Затонулому саду, що розташований на території Кенсінгтонського палацу. Це було улюблене місце принцеси Діани в маєтку.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Вільям і принц Гаррі, сини принцеси Діани, відкриватимуть статую своєї матері лише удвох.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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