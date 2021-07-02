Лукашенко запрошує світ на платну вакцинацію "Супутником" до Мінська

https://racurs.ua/ua/n156885-lukashenko-zaproshuie-svit-na-platnu-vakcynaciu-suputnykom-do-minska.html

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З 15 липня громадяни 73 країн зможуть без віз в’їхати до Білорусі для платної вакцинації проти коронавірусу.

Відповідний указ підписав Олександр Лукашенко, повідомила прес-служба самопроголошеного білоруського президента.

Безвізовий в’їзд для вакцинації дозволений на строк до п’яти діб. На громадян яких саме країн поширюється цей дозвіл, прес-служба Лукашенка не уточнила. Його указ поки не опублікований.

Щеплення іноземцям планують робити в 82 медичних установах Білорусі. Вона коштуватиме туристам 130−150 білоруських рублів (40−50 євро).

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар — Олександр Тарасенко заявив, що його відомство начебто «отримує багато звернень від іноземців, які просять надати їм можливість зробити щеплення „Супутником V“».

У Білорусі використовуються двокомпонентні вакцини «Супутник V» і Vero Cell від китайської компанії Sinopharm. Інтервал між першою і другою дозою обох препаратів повинен становити 21 день. Також в Білорусі схвалена однокомпонентна вакцина «Супутник Лайт».

Виробництво «Супутника V» налагоджено всередині Білорусі. Вакцину з березня розвиває підприємство «Белмедпрепарати» з напівпродукту російського виробництва. За словами Лукашенка, в Білорусі щомісяця випускають понад 500 тис. доз «Супутника».

За даними білоруського Міністерства охорони здоров’я на 29 червня, першу дозу вакцини проти коронавірусу в Білорусі отримали понад 883,6 тис. осіб (9,45% населення), з них понад 585,6 тис. осіб (6,3%) пройшли повний курс вакцинації.

В кінці травня, після екстреної посадки літака Ryanair в Мінську, країни ЄС і Україна припинили авіасполучення з Білоруссю. Росія не приєднувалася до бойкоту.