Трагедия в Одесской области — отец с сыном упали в 10-тиметровий колодецhttps://racurs.ua/n156887-tragediya-v-odesskoy-oblasti-otec-s-synom-upali-v-10-timetroviy-kolodec.htmlРакурс
Отец с сыном упали в 10-тиметровий колодец с мусором в Одесской области.
ЧП произошло 1 июля, в селе Казацкое, Белгород-Днестровского района. Очевидцы в 20.31 сообщили спасателям, что малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, с помощью горно-спасательного оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина, достали из колодца тела двух человек — 49-летнего мужчины и его девятилетнего сына. Оба были уже без признаков жизни. Причину происшествия устанавливают.
Напомним, 20 июня в Днепре шестилетний ребенок упал в шестиметровый колодец. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли жизнь ребенку, он отделался лишь ушибом пяти.