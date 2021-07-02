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Ракурс
Отец с сыном упали в 10-тиметровый колодец в Одесской области. Фото: pikabu.ru

Трагедия в Одесской области — отец с сыном упали в 10-тиметровий колодец

2 июл 2021, 10:25
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Отец с сыном упали в 10-тиметровий колодец с мусором в Одесской области.

ЧП произошло 1 июля, в селе Казацкое, Белгород-Днестровского района. Очевидцы в 20.31 сообщили спасателям, что малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, с помощью горно-спасательного оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина, достали из колодца тела двух человек — 49-летнего мужчины и его девятилетнего сына. Оба были уже без признаков жизни. Причину происшествия устанавливают.

Отец с сыном упали в 10-тиметровый колодец в Одесской области. Фото: ГСЧС


Отец с сыном упали в 10-тиметровый колодец в Одесской области. Фото: ГСЧС

Напомним, 20 июня в Днепре шестилетний ребенок упал в шестиметровый колодец. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли жизнь ребенку, он отделался лишь ушибом пяти.

Источник: Ракурс


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