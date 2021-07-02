Названа эффективная вакцина от штамма «Дельта»

Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156888-nazvana-effektivnaya-vakcina-ot-shtamma-delta.html

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Вакцинация от коронавируса может быть эффективной и против новых штаммов, в частности, и против разновидности коронавируса «Дельта» (индийского коронавируса).

Препарат компании Johnson&Johnson гарантирует защиту от вируса не менее чем на восемь месяцев. Соответствующее заявление опубликовал сам производитель.

По словам компании, вакцина Johnson&Johnson была протестирована на привитых добровольцах. Ученые наблюдали за кровью восьми вакцинированных людей, которые согласились на эксперимент, на протяжении установленного периода. Ученые пришли к выводу, что антитела и клетки иммунной системы способны нейтрализовать вирус.

Второе исследование с участием вакцины Johnson&Johnson провели с участием 20 пациентов Медицинского центра в Бостоне. Это исследование также подтвердило эффективность препарата против вируса «Дельта».

Установлено, что эффективность препарата против наиболее заразных штаммов коронавируса составляет 85%, в частности, она защищает от госпитализации и смерти.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса однодозной вакциной Johnson&Johnson разочаровала медиков в США. Это связано с темпами производства препарата и низким качеством вакцины.