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Ракурс
Вакцина. Фото: IStock

Названа эффективная вакцина от штамма «Дельта»

2 июл 2021, 10:44
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Вакцинация от коронавируса может быть эффективной и против новых штаммов, в частности, и против разновидности коронавируса «Дельта» (индийского коронавируса).

Препарат компании Johnson&Johnson гарантирует защиту от вируса не менее чем на восемь месяцев. Соответствующее заявление опубликовал сам производитель.

По словам компании, вакцина Johnson&Johnson была протестирована на привитых добровольцах. Ученые наблюдали за кровью восьми вакцинированных людей, которые согласились на эксперимент, на протяжении установленного периода. Ученые пришли к выводу, что антитела и клетки иммунной системы способны нейтрализовать вирус.

Второе исследование с участием вакцины Johnson&Johnson провели с участием 20 пациентов Медицинского центра в Бостоне. Это исследование также подтвердило эффективность препарата против вируса «Дельта».


Установлено, что эффективность препарата против наиболее заразных штаммов коронавируса составляет 85%, в частности, она защищает от госпитализации и смерти.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса однодозной вакциной Johnson&Johnson разочаровала медиков в США. Это связано с темпами производства препарата и низким качеством вакцины.

Источник: Ракурс


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