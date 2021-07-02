Відновлення роботи ВККСУ – у Раді відхилили блокуючі постанови «Батьківщини», фото — ЄП

https://racurs.ua/ua/n156899-vidnovlennya-roboty-vkksu-u-radi-vidhylyly-blokuuchi-postanovy-batkivschyny.html

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Закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Це стало можливим після того, як нардепи 2 липня відхилил дві постанови, автори яких вимагали скасувати рішення Ради про ухвалення закону «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (№ 3711-Д).

Після підпису спікера закон спрямують президенту України.

Обидва проекти постанов про скасування рішення Ради не набрали у залі мінімальних 226 голосів нардепів. Блокували судову реформу такий спосіб народні депутати від фракції «Батьківщина».

Вони аргументували необхідність скасування законодавчого акту тим, що його ухвалення начебто відбулося із порушеннями вимог Конституції України та регламенту.

Рада схвалила цей закон в цілому 29 червня. ВККСУ заповнює вакансії в судовій системі і проводить кваліфікаційне оцінювання суддів. На членство в ВККС зможуть претендувати члени ВККС, ВСП та Вищої ради юстиції. Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відбудеться з вирішальною роллю міжнародних експертів.