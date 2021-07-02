Велетенський крокодил мирно блукав вулицями містечка в Індії. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156900-veletenskyy-krokodyl-myrno-blukav-vulycyamy-mistechka-v-indiyi-video.html

Ракурс

Курйоз трапився в Індії — гігантський крокодил гуляв вулицями в індійському містечку поблизу Данделі, штат Карнатака.

Рептилію, що влаштувала променад, зняли на відео. Відповідні відео завантажили користувачі на YouTube.





За словами співробітника індійської лісової служби Рамеша Пандея, крокодил міг потрапити в місто через сезонний розлив річок. Також хижак міг втекти із заповідника Данделі, який розташовується поряд із містечком. Ніхто з місцевих жителів не постраждав від прогулянки рептилії, а крокодила впіймали та випустили в найближчу річку.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потоп у Ялті призвів до раптової втечі крокодилів з акватераріумів. Рептилії втекли із кліток, через що власнику крокодилів довелося виловлювати втікачів голими руками, поки вони розповзалися по приміщенню.