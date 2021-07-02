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Ракурс
Велетенський крокодил мирно блукав вулицями містечка в Індії. Фото: IStock

Велетенський крокодил мирно блукав вулицями містечка в Індії (ВІДЕО)

2 лип 2021, 13:07
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Курйоз трапився в Індії — гігантський крокодил гуляв вулицями в індійському містечку поблизу Данделі, штат Карнатака.

Рептилію, що влаштувала променад, зняли на відео. Відповідні відео завантажили користувачі на YouTube.


За словами співробітника індійської лісової служби Рамеша Пандея, крокодил міг потрапити в місто через сезонний розлив річок. Також хижак міг втекти із заповідника Данделі, який розташовується поряд із містечком. Ніхто з місцевих жителів не постраждав від прогулянки рептилії, а крокодила впіймали та випустили в найближчу річку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потоп у Ялті призвів до раптової втечі крокодилів з акватераріумів. Рептилії втекли із кліток, через що власнику крокодилів довелося виловлювати втікачів голими руками, поки вони розповзалися по приміщенню.

Джерело: Ракурс


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