Львів готується до штаму коронавірусу «Дельта». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156901-lviv-gotuietsya-do-delty-novi-lijka-z-kysnem-i-posylennya-karantynu.html

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Львів готується до нової хвилі пандемії коронавірусної хвороби СOVID-19, оскільки штам «Дельта» вже прийшов в Україну.

У Львові провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де було домовлено про кілька важливих речей. Про це 2 липня повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.

Влада домовилася посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування та культури. Також було домовлено облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем.

Для контактування закладів влада підготовить разом з МОЗ необхідні документи. Кількість вакцинацій щодня хочуть збільшити до 5 тис.

Ми всі занадто розслабились. Тепле літо, звичайно, добрий привід для відпочинку і перезавантаження, але потрібно не забувати, що СOVID-19 нас не залишив. В Україні вже зафіксовані випадки нового штаму «Дельта». І хоч сьогодні статистика захворювань справді позитивна для нас, але прийде осінь і доведеться пожинати плоди. Тому давайте подумаємо про наслідки вже сьогодні, — наголосив Садовий.

Нагадаємо, фахівці вважають, що Україні загрожує нова хвиля захворюваності — цього разу її може ініціювати тимчасово окупований Крим. Непрямі дані свідчать, що офіційна статистика окупантів у кілька разів занижує кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 на півострові.