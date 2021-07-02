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Ракурс
Львів готується до штаму коронавірусу «Дельта». Фото: УП

Львів готується до «Дельти» — нові ліжка з киснем і посилення карантину

2 лип 2021, 13:17
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Львів готується до нової хвилі пандемії коронавірусної хвороби СOVID-19, оскільки штам «Дельта» вже прийшов в Україну.

У Львові провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де було домовлено про кілька важливих речей. Про це 2 липня повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.

Влада домовилася посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування та культури. Також було домовлено облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем.

Для контактування закладів влада підготовить разом з МОЗ необхідні документи. Кількість вакцинацій щодня хочуть збільшити до 5 тис.


Ми всі занадто розслабились. Тепле літо, звичайно, добрий привід для відпочинку і перезавантаження, але потрібно не забувати, що СOVID-19 нас не залишив. В Україні вже зафіксовані випадки нового штаму «Дельта». І хоч сьогодні статистика захворювань справді позитивна для нас, але прийде осінь і доведеться пожинати плоди. Тому давайте подумаємо про наслідки вже сьогодні, — наголосив Садовий.

Нагадаємо, фахівці вважають, що Україні загрожує нова хвиля захворюваності — цього разу її може ініціювати тимчасово окупований Крим. Непрямі дані свідчать, що офіційна статистика окупантів у кілька разів занижує кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 на півострові.

Джерело: Ракурс


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