Коронавирус в мире появился раньше, чем считалось

Коронавирус в мире. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156933-koronavirus-v-mire-poyavilsya-ranshe-chem-schitalos.html

Ракурс

Коронавирус в мире распространился очень быстро. Анализ динамики распространения инфекции свидетельствует о том, что первый больной COVID-19 мог появиться на несколько недель раньше, чем это считалось ранее.

К такому выводу пришли ученые британского Кентского университета. Результаты исследований обнародовал журнал PLOS Pathogens.

Официально о появлении коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) узнала 31 декабря 2019 года, поэтому первые случаи коронавируса должны были возникнуть ориентировочно в начале декабря. Но исследователи из Кентского университета утверждают, что, вероятно, это произошло еще раньше.

Выяснилось, что с такой динамикой распространения коронавируса, первый его случай в Китае должен был появиться в середине октября — начале ноября 2019 года, или на несколько недель раньше общепринятой версии.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» (индийский коронавирус) уже начал распространяться в Украине. Эта разновидность коронавируса чаще поражает подростков, а не взрослых людей.