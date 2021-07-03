Украина-Англия. Фото: Спорт арена

https://racurs.ua/n156932-rezultat-matcha-ukraina-angliya-sprognozirovali-bukmekery.html

Ракурс

Украина — Англия, матч четвертьфинала Евро-2020, пройдет уже в эту субботу, 3 июля, на стадионе в Риме. Шансы на победу украинской сборной спрогнозировали букмекеры.

Букмекеры принимают ставки на победу Украины с коэффициентом 9,00, на ничью — 4,50, на выигрыш Англии — 1,44. Коэффициент 9,00 означает, что в случае победы «желто-синих» сумма, которую вы поставили на такой итог поединка, увеличится в девять раз.

В том, что Украина сенсационно пробьется в полуфинал турнира (без разницы как это произойдет — в основное время, в экстратайме или в серии пенальти) букмекеры дают коэффициент 5,00, а на проход английской сборной — 1,19.

Такие низкие шансы на победу Украины обусловлены тем, что англичане прошли предварительные стадии турнира уверенно (семь из девяти возможных очков в групповом этапе и победа 2:0 1/8 финала с немцами). В то же время сборная Украины пробивается к каждой следующей фазе соревнований благодаря фортуне.

Сначала подопечные Андрея Шевченко показали не слишком выразительную игру в группе, потерпев два поражения в трех матчах. Пробиться в 1/8 удалось благодаря результатам поединков других команд.

Удача на стороне украинцев была и в первом поединке плей-офф со шведами. Победный гол забили за считанные минуты до конца экстратаймов — уже в добавленное арбитром время мячом отметился 24-летний Артем Довбик, вышедший на замену в конце матча. Учитывая все это, а также учитывая общий класс команды и набор игроков, фаворитами четвертьфинала являются англичане.

Напомним, ранее мы сообщали, что матч четвертьфинала Евро-2020, который состоится в Риме между командами Англии и Украины вечером 3 июля, пройдет без английских болельщиков.