Англия осталась без болельщиков в четвертьфинале против Украины в Риме

Евро-2020 в Италии. Фото: Polizia di Stato

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Ракурс

Матч четвертьфинала Евро-2020, который состоится в Риме между командами Англии и Украины вечером 3 июля, пройдет без английских болельщиков.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заблокировал все билеты, проданные недавно английским фанам. Таким образом УЕФА пытается предотвратить приезд футбольных фанатов в Италию в нарушение карантинных правил. Об этом сообщило итальянское правительство, сообщает France 24.

Санитарные правила Италии предусматривают, что болельщики из Великобритании должны пройти пятидневный карантин. Именно из-за этого была введена специальная политика по продаже билетов для поединка в субботу, 3 октября.

Количество заблокированных или отмененных билетов не уточняется. Великобритания, несмотря на успешную кампанию вакцинации, переживает всплеск новых случаев коронавируса из-за штамма Delta, который был впервые обнаружен в Индии.

В Глазго в матче против Швеции за Украину болела британская диаспора, а в Италии работает и живет до 1 млн выходцев из Украины.

Поединки ¼ финала 2 июля определят первую полуфинальную пару XVI чемпионата Европы по футболу. В Санкт-Петербурге в 19.00 начнут матч Швейцария и Испания, а в 22.00 в Мюнхене сойдутся команды Бельгии и Италии.

Еще два полуфиналиста Евро-2020 определятся в субботу, 3 июля. В Риме в противостоянии сойдутся Украина и Англия, а в Баку сыграют Чехия и Дания.

По информации «Укринформ», компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 9,00, на ничью — 4,50, на выигрыш Англии — 1,44.

Как известно, сборные Украины и Англии сыграют в восьмой раз. В активе «сине-желтых» одна победа при двух ничьих и четырех поражениях (разница мячей 3:9).

Напомним, болельщики из Украины не смогут прилететь на матч против Англии в четвертьфинале чемпионата Европы 2020 года, который пройдет в итальянском Риме. Их не пустят в Италию из-за действующих ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Источник: «Укринформ», France 24