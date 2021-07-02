Как получить тестовый сертификат после прививки, рассказали в Кабмине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156892-kak-poluchit-testovyy-sertifikat-posle-privivki-rasskazali-v-kabmine.html

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COVID-сертификат после прививки можно получить в приложении «Дія» после прохождения полного курса вакцинации (двух прививок).

Министерство цифровой трансформации с 1 июля запустило бета-тестирование сертификатов о вакцинации в приложении «Дія». Как можно будет его получить, рассказал руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник.

Получить сертификаты в тестовом режиме смогут всего несколько десятков украинцев, поскольку функция только начала тестироваться. Сертификат подтверждает вакцинацию лица в Украине, на территории Евросоюза и в других странах. COVID-сертификаты будут функционировать так же как, и другие документы в «Дії» — проверить подлинность документа можно будет по QR-коду.

Бумажный документ, в частности, выдает семейный врач. COVID-сертификат был разработан по всем нормам ЕС, в «Дії» украинцы увидят две формы сертификатов: внутренний, который будет действовать в пределах Украины, и международный сертификат.

Во время прививки украинцам создадут аккаунт в системе eHealth и внесут человека в базу вакцинированных. Когда человек нажимает в приложении «Дія» «Добавить этот документ» — на телефон приходит запрос на соответствующий документ.

Украинские COVID-паспорта полностью соответствуют всем европейским требованиям. Над признанием сертификатов работает Минздрав и Министерство иностранных дел (МИД).

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификаты в Европе заработали с 1 июля. К системе электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса уже подключились все страны ЕС.