Нидерланды и Австрия открыли границы для вакцинированных украинцев. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/n156890-niderlandy-i-avstriya-otkryli-granicy-dlya-ukraincev-chto-nujno-znat.html

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Нидерланды и Австрия открылись для вакцинированных украинцев.

Эти две страны Евросоюза с 1 июля разрешают въезд для полностью вакцинированных украинцев, которых прививали не утвержденными в ЕС препаратами. Австрия и Нидерланды признали все вакцины, которыми проводят прививки в Украине — Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm и Sinovac. Это следует из информации интерактивной карты МИД Украины, обновленной по состоянию на 1 июля.

Сообщается, что Австрия пускает украинцев, которые завершили полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до въезда и имеют в ее подтверждение сертификат о вакцинации. Этот документ дает право въезда без регистрации и необходимости отбывать самоизоляцию. При этом ехать в Австрию могут украинцы и без прививки — необходимый только ПЦР-тест или подтверждение, что вы переболели COVID-19. Также в таком случае надо предварительно зарегистрироваться и отбыть 10 дней на карантине.

Нидерланды так же будут впускать украинцев без необходимости самоизоляции и предварительной регистрации при условии, если человек вакцинировался и имеет сертификат. Документ о полном курсе прививки должен быть не менее чем за 14 дней до планируемой даты въезда.

Отмечается, что сертификат о вакцинации должен быть на английском или немецком языках с указанием количества сделанных доз и типа вакцины и/или врачебным подтверждением с наименованием вакцины и количества сделанных доз.

Напомним, Германия с 25 июня откроет границы для путешественников из-за пределов Евросоюза, которые получили прививку от коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующие прививки должны быть сделаны вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).