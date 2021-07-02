Тарану вручили женские туфли — в Раде возмущены парадом на каблуках, фото — ФБ И.Геращенко

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Ракурс

Курсантки на каблуках, которые маршируют на репетиции парада ко Дню независимости, возмутили сеть и политикум.

Минобороны 1 июля опубликовало фото репетиции парада к 30-й годовщине независимости Украины. На репетиции курсантки учатся маршировать в обуви на каблуках и в юбках.

На нынешнем параде вся женская «коробка» будет представлена ​​курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, — отметили в пресс-службе ведомства.

Девушки будут маршировать в форме на каблуках и без оружия. Курсантки рассказали, что идти строевым шагом в такой обуви сложнее, чем в берцах, ведь высота подъема ноги должна составлять 10−15 см, тогда как ранее ноги могли подниматься от земли на 15−20 см.

Украинцы преимущественно раскритиковали идею и назвали ее «нескрываемым садизмом», «сексистской» и уточнили, что это не «показ мод».

В Раде 2 июля отреагировали на фото Минобороны. Утром с заявлением от межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» выступила вице-спикер Елена Кондратюк. В выступлении речь шла об обеспечении равных прав военных мужчин и женщин.

Впоследствии министру обороны Андрею Тарана несколько народных депутатов принесли в правительственную ложу женские туфли.

Предлагаю тем мужчинам чиновникам Минобороны, которые это придумали, самым одеть каблуки для участия в военном параде и пройтись в них по Крещатику вместе с нашими женщинами военными. Равенство, так равенство! — заявила Кондратюк.

В Раде обратились к министру обороны немедленно отменить «креативные идеи» и дать возможность женщинам шагать по Майдану в специальной военной обуви, как это делают мужчины-военнослужащие.