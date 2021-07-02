Тарану вручили жіночі туфлі у Раді – реакція на парад у підборах, фото — І.Геращенко

https://racurs.ua/ua/n156889-taranu-vruchyly-jinochi-tufli-u-radi-reakciya-na-parad-u-pidborah-foto.html

Ракурс

Курсантки на підборах, які марширують на репетиції параду до Дня незалежності, розгнівили мережу і політикум.

Міноборони 1 липня опублікувало фото репетиції параду до 30-ї річниці незалежності України. На репетиції курсантки вчаться марширувати у взутті на підборах та у спідницях.

На цьогорічному параді вся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка", — відзначили в прес-службі відомства.

Дівчата будуть йти в формі на підборах і без зброї. Курсантки розповіли, що йти стройовим кроком в такому взутті складніше, ніж в берцях, адже висота підйому ноги повинна становити 10−15 см, тоді як раніше ноги могла підніматися від землі на 15−20 см.

Українці переважно розкритикували ідею і назвали її «неприхованим садизмом», «сексистською» і уточнили, що це не «показ мод».

У Раді 2 липня відреагували на фото Міноборони. Уранці із заявою від міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні можливості» виступила віце-спікер Олена Кондратюк. У виступі йшлося про забезпечення рівних прав військових чоловіків і жінок.

Згодом міністру оборони Андрію Тарану декілька народних депутатів принесли в урядову ложу жіночі туфлі.

Пропоную тим чоловікам чиновникам Міноборони, які це придумали, самим одягнути підбори для участі у військовому параді і пройтися в них Хрещатиком разом з нашими жінками військовими. Рівність, так рівність! — заявила Кондратюк.

У Раді звернулися до міністра оборони негайно скасувати «креативні ідеї» і дати можливість жінкам крокувати Майданом у спеціальному військовому взутті, як це роблять чоловіки-військовослужбовці.

«Жіночий Ветеранський Рух» написав на своїй сторінці у Фейсбук: «Який ж лютий сором. Дівчата служать у такій самій військовій формі, що й хлопці, дівчата носять таке ж військове взуття (талани) як і хлопці.

То чому вони вимушені витримувати багатогодинні тренування на каблуках, на яких апріорі під час несення служби не ходить взутою військовослужбовець ЗС України?»