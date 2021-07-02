Нідерланди та Австрія відкрили кордони для вакцинованих українців. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/ua/n156890-niderlandy-ta-avstriya-vidkryly-kordony-dlya-ukrayinciv-scho-treba-znaty.html

Ракурс

Нідерланди та Австрія відкрилися для вакцинованих українців.

Ці дві країни Євросоюзу з 1 липня дозволяють в’їзд для повністю вакцинованих українців, яких щеплювали не затвердженими в ЄС препаратами. Австрія та Нідерланди визнали усі вакцини, якими проводять щеплення в Україні — Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm і Sinovac. Це випливає з інформації інтерактивної карти МЗС України, оновленої станом на 1 липня.

Повідомляється, що Австрія пускає українців, які завершили повну вакцинацію не менш як за 14 днів до в’їзду і мають на її підтвердження сертифікат про вакцинацію. Цей документ дає право в’їзду без реєстрації й необхідності відбувати самоізоляцію. При цьому їхати в Австрію можуть українці й без щеплення — необхідний лише ПЛР-тест або підтвердження, що ви перехворіли COVID-19. Також у такому разі треба попередньо зареєструватися й відбути 10 днів на карантині.

Нідерланди так само впускатимуть українців без необхідності самоізоляції й попередньої реєстрації за умови, якщо людина вакцинувалася й має сертифікат. Документ про повний курс щеплювання має бути не менш як за 14 днів до планованої дати в’їзду.

Наголошується, що сертифікат про вакцинацію має бути англійською або німецькою мовами із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини та/або лікарським підтвердженням із найменуванням вакцини і кількості зроблених доз.

Нагадаємо, Німеччина з 25 червня відкриє кордони для мандрівників з-поза меж Євросоюзу, які отримали щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідні щеплення мають бути зроблені вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).