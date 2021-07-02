Як отримати тестовий сертифікат після щеплення, розповіли в уряді. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156892-yak-otrymaty-testovyy-sertyfikat-pislya-scheplennya-rozpovily-v-uryadi.html

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COVID-сертифікат після щеплення можна дістати в додатку «Дія» після проходження повного курсу вакцинації (двох щеплень).

Міністерство цифрової трансформації з 1 липня запустило бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в додатку «Дія». Як можна буде його отримати, розповів керівник проекту «Дія» Мстислав Банік.

Наразі отримати сертифікати в тестовому режимі зможуть лише кілька десятків українців. Сертифікат підтверджуватиме вакцинацію особи в Україні, на території Євросоюзу та в інших країнах. COVID-сертифікати працюватимуть так само як і інші документи в «Дії» — перевірити справжність документу можна буде за QR-кодом.

Паперовий документ, зокрема, видає сімейний лікар. COVID-сертифікат було розроблено за всіма нормами ЄС, який у «Дії» в людей матиме дві форми: внутрішній, який діятиме всередині України, та міжнародний сертифікат.

Під час щеплення українцям створять обліковий запис у системі eHealth та внесуть людину до бази вакцинованих. Коли людина натискає в додатку «Дія» «Додати цей документ» — на телефон приходить запит на відповідний документ.

Українські COVID-паспорти повністю відповідають усім європейським вимогам. Над визнанням сертифікатів працює Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та Міністерство закордонних справ (МЗС).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікати в Європі запрацювали з 1 липня. До системи електронних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу вже під'єдналися всі країни ЄС.