Англія залишилася без вболівальників у чвертьфіналі проти України в Римі

Євро-2020 в Італії. Фото: Polizia di Stato

https://racurs.ua/ua/n156891-angliya-zalyshylasya-bez-vbolivalnykiv-u-chvertfinali-proty-ukrayiny-v-rymi.html

Ракурс

Матч чвертьфіналу Євро-2020, який відбудеться у Римі між командами Англії та України увечері 3 липня, відбудеться без англійських уболівальників.

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заблокувала всі квитки, продані нещодавно англійським фанам. Таким чином УЄФА намагається запобігти приїзду футбольних фанатів в Італію в порушення карантинних правил. Про це повідомив італійський уряд, повідомляє France 24.

Санітарні правила Італії передбачають, що вболівальники з Великої Британії повинні пройти п’ятиденний карантин. Саме через це була введена спеціальна політика щодо продажу квитків для поєдинку в суботу, 3 жовтня.

Кількість заблокованих або скасованих квитків не уточняється. Велика Британія, попри успішну кампанію вакцинації, переживає сплеск нових випадків коронавірусу через штам Delta, який був уперше виявлений в Індії.

У Глазго у матчі проти Швеції за Україну вболівала британська діаспора, а в Італії працює і живе до 1 млн вихідців із України.

Поєдинки ¼ фіналу 2 липня визначать першу півфінальну пару XVI чемпіонату Європи з футболу. У Санкт-Петербурзі о 19.00 розпочнуть матч Швейцарія та Іспанія, а о 22.00 в Мюнхені зійдуться команди Бельгії та Італії.

Ще два півфіналісти Євро-2020 визначаться в суботу, 3 липня. У Римі в протистоянні зійдуться Україна та Англія, а в Баку зіграють Чехія і Данія.

За інформацією «Укрінформ», компанія Parimatch приймає ставки на перемогу України з коефіцієнтом 9,00, на нічию — 4,50, на виграш Англії — 1,44.

Як відомо, збірні України і Англії зіграють увосьме. В активі «синьо-жовтих» одна перемога при двох нічиїх та чотирьох поразках (різниця м’ячів 3:9).

Нагадаємо, вболівальники з України не зможуть прилетіти на матч проти Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2020 року, який пройде в італійському Римі. Їх не пустять до Італії через чинні обмеження, які запроваджені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Джерело: «Укрінформ», France 24