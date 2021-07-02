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Ракурс
Лондон пожелал сборной Украины сыграть в Донецке, а отдохнуть в Крыму

Лондон пожелал сборной Украины сыграть в Донецке, а отдохнуть в Крыму

2 июл 2021, 11:44
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Посольство Великобритании обратилось к болельщикам сборной Украины накануне четвертьфинального матча между сборными Англии и Украины на Евро-2020.

Британцы пожелали сборной Украины сыграть в Донецке, а восстановить силы в Крыму. В посольстве напомнили, что последний раз Англия и Украина играли в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. 19 июня 2012 года победили британцы благодаря голу Уэйна Руни.


Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть домашнюю игру перед толпой своих болельщиков в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым, — написали британские дипломаты на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что четвертьфинал Евро-2020 состоится в Риме между командами Англии и Украины. 3 июля на «Олимпийском» стадионе не будет английских болельщиков. УЕФА заблокировал все билеты, проданные недавно английским фанам. Таким образом УЕФА пытается предотвратить приезд футбольных фанатов в Италию в нарушение карантинных правил.

Источник: Ракурс


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