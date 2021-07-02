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Ракурс
Лондон побажав збірній Україні зіграти у Донецьку, а відновитися в Криму

Лондон побажав збірній Україні зіграти у Донецьку, а відновитися в Криму

2 лип 2021, 11:44
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Посольство Великої Британії звернулося до вболівальників збірної України напередодні чвертьфінального матчу між збірними Англії та України на Євро-2020.

Британці побажали збірній Україні зіграти у Донецьку, а відновити сили в Криму. У посольстві нагадали, що востаннє Англія та Україна грали в рамках європейських чемпіонатів під час Євро-2012 у Донецьку. 19 червня 2012 року перемогли британці завдяки голу Уейна Руні.

Ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти домашню гру перед натовпом своїх вболівальників у підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму, — написали британські дипломати на своїй сторінці у Фейсбук.


Нагадаємо, що чвертьфінал Євро-2020 відбудеться у Римі між командами Англії та України. 3 липня на «Олімпійському стадіоні» не буде англійських уболівальників.

УЄФА заблокував всі квитки, продані нещодавно англійським фанам. Таким чином УЄФА намагається запобігти приїзду футбольних фанатів в Італію в порушення карантинних правил.

Джерело: Ракурс


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