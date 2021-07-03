Зеленский и Путин. Фото: УП

https://racurs.ua/n156931-danilov-ocenil-shansy-na-vstrechu-zelenskogo-i-putina.html

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Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, лидеров Украины и России, планировалась еще в апреле, однако с тех пор президент страны-агрессора уже успел наговорить немало обидных вещей в сторону президента Украины.

Несмотря на это, встреча, скорее всего, состоится. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что проведение встречи зависит от многих факторов. В частности, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского очень нужна для того, чтобы предпринимать дальнейшие шаги.

Я больше думаю да, чем нет (что произойдет встреча — ред.). Это очень важные реперные точки, которые нужно проходить, — заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов добавил, что Россия не выполняет свои обязательства, но это не причина для того, чтобы отказываться от встречи с Путиным. Дело в том, что общение через посредников проходит очень сложно. Поэтому возможно, что лидерам государств нужно просто встретиться, чтобы четко все понять.

Скандальные заявления Путина о политике Зеленского секретарь СНБО прокомментировал тем, что «это же политика».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не против встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом сейчас встречаться с Зеленским Путин не хочет, поскольку «в этом пока нет смысла, поскольку Украина находится под «внешним управлением».