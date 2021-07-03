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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Почти полтысячи украинцев попали в больницу с коронавирусом (ИНФОГРАФИКА)

3 июл 2021, 09:33
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Коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За прошедшие сутки, 2 июля, вирус был обнаружен у 705 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 237 тыс. 202 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 1 тыс. 702 человека, а в целом уже выздоровели 2 млн 170 тыс. 656 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: МинздравУмерли от болезни 36 украинцев. Общее число жертв составляет 52 тыс. 406 человек.


За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (185 заражений), Киевской области (48 заражений), Донецкой области (43 новых больных), Днепропетровской области (40 случаев).

За 2 июля одну дозу вакцины получили 94 тыс. 547 украинцев, завершили вакцинацию и получили две дозы 57 тыс. 440 украинцев.

Вакцинация в Украине. Инфографика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» (индийский коронавирус) уже начал распространяться в Украине. Эта разновидность коронавируса чаще поражает подростков, а не взрослых людей.

Источник: Ракурс


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