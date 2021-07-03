Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

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Коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За прошедшие сутки, 2 июля, вирус был обнаружен у 705 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 237 тыс. 202 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 1 тыс. 702 человека, а в целом уже выздоровели 2 млн 170 тыс. 656 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.



Умерли от болезни 36 украинцев. Общее число жертв составляет 52 тыс. 406 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (185 заражений), Киевской области (48 заражений), Донецкой области (43 новых больных), Днепропетровской области (40 случаев).

За 2 июля одну дозу вакцины получили 94 тыс. 547 украинцев, завершили вакцинацию и получили две дозы 57 тыс. 440 украинцев.



Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» (индийский коронавирус) уже начал распространяться в Украине. Эта разновидность коронавируса чаще поражает подростков, а не взрослых людей.