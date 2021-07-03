Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

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Коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 2 липня, вірус виявили у 705 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 237 тис. 202 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 1 тис. 702 людини, а загалом уже одужало 2 млн 170 тис. 656 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.





Померли від хвороби 36 українців. Загальна кількість жертв становить 52 тис. 406 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185 заражень), Київській області (48 інфікувань), Донецькій області (43 нових хворих), Дніпропетровській області (40 випадків).

За 2 липня одну дозу вакцини отримали 94 тис. 547 українців, завершили вакцинацію та дістали дві дози 57 тис. 440 українців.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» (індійський коронавірус) уже почав розповсюджуватися в Україні. Цей різновид коронавірусу частіше вражає підлітків, а не дорослих людей.