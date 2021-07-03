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Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Майже півтисячі українців потрапили у лікарні з коронавірусом (ІНФОГРАФІКА)

3 лип 2021, 09:33
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Коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 2 липня, вірус виявили у 705 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 237 тис. 202 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 1 тис. 702 людини, а загалом уже одужало 2 млн 170 тис. 656 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Динаміка розпрвсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: МОЗ

Померли від хвороби 36 українців. Загальна кількість жертв становить 52 тис. 406 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185 заражень), Київській області (48 інфікувань), Донецькій області (43 нових хворих), Дніпропетровській області (40 випадків).


За 2 липня одну дозу вакцини отримали 94 тис. 547 українців, завершили вакцинацію та дістали дві дози 57 тис. 440 українців.

Вакцинація в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» (індійський коронавірус) уже почав розповсюджуватися в Україні. Цей різновид коронавірусу частіше вражає підлітків, а не дорослих людей.

Джерело: Ракурс


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