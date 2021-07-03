Українське судно застрягло посеред Чорного моря

Катер. Фото: ЦЖР

https://racurs.ua/ua/n156929-ukrayinske-sudno-zastryaglo-posered-chornogo-morya.html

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Українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі. Риболовецький плавзасіб застряг на воді через відмову двигуна.

Про це повідомили в прес-службі регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби (ДПСУ), передає «РБК-Україна».

Наразі відомо, що катер почали буксирувати в порт Очакова. З усім членами екіпажу все добре, ніхто не постраждав через інцидент. Відомо, що екіпаж судна складає всього чотири людини, а портом його приписки є місто Очаків, що на Миколаївщині.

Російські ЗМІ зазначили, що на допомогу українському катеру вирушили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту Росії та прикордонний корабель «Бездоганний» Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що увесь корабельний склад Чорноморського флоту РФ був терміново виведений в акваторію Чорного моря. Паніка Москви пояснюється міжнародними навчаннями Sea Breeze-2021. Своєю армадою країна-агресор намагається продемонструвати готовність застосувати силу в разі необхідності.

Джерело: РБК-Україна