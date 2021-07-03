Украинское судно застряло посреди Черного моря

Судно. Фото: ЦЖР

https://racurs.ua/n156929-ukrainskoe-sudno-zastryalo-posredi-chernogo-morya.html

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Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море. Рыболовное плавсредство застряло на воде из-за отказа двигателя.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы (ГПСУ), передает «РБК-Украина».

Известно, что катер начали буксировать в порт Очакова. Все члены экипажа в порядке, никто не пострадал из-за инцидента. Известно, что экипаж судна составляет всего четыре человека, а портом его приписки является город Очаков, что в Николаевской области.

Российские СМИ отметили, что на помощь украинскому катеру отправились ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России и пограничный корабль «Безупречный» Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Напомним, ранее мы сообщали, что весь корабельный состав Черноморского флота РФ был срочно выведен в акваторию Черного моря. Паника Москвы объясняется международными учениями Sea Breeze-2021. Своей армадой страна-агрессор пытается продемонстрировать готовность применить силу в случае необходимости.

Источник: «РБК-Украина»