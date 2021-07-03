Меган Маркл и принца Гарри поймали на лжи

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сасекские, ушли из королевской семьи не с пустыми руками.

Супруги получали немалые средства от отца принца Гарри — принца Чарльза. Об этом рассказал инсайдер, близкий к королевской семье.

Так, во время скандального интервью с американской телеведущей Опрой Уинфри, принц Гарри заявил, что его семья отрезала его финансово. По его словам, это произошло примерно в начале 2020 года, когда они с женой Меган Маркл решили уехать из Великобритании и отказаться от выполнения королевских обязанностей.

Такие скандальные заявления принца Гарри разгневали членов королевской семьи и вызвали общественный резонанс, а также ряд обвинений в сторону британской монархии.

Королевский инсайдер эту информацию опроверг. Он рассказал, что принц Уэльский Чарльз, бывший муж принцессы Дианы, дал молодым супругам немалую сумму денег сразу после того, как они решили отказаться от королевских полномочий.

Подтверждением этой информации стали годовые финансовые отчеты королевской семьи, обнародовали в марте 2021 года. В отчете говорится, что принц Гарри и Меган Маркл ежемесячно получали помощь «на пути к финансовой независимости».

Давать им деньги прекратили только летом. То есть, помощь они получали в марте, апреле и мае. В течение года, то есть до марта 2021 года, супруги имели право получать деньги в случае необходимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл родила дочь. Ее назвали Лилибет (Лили) Диана Маунтбэттен-Виндзор в честь бабушки Гарри королевы Елизаветы II и матери Гарри — принцессы Дианы.