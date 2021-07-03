Лукашенко. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n156927-ssha-otvetili-na-zayavlenie-lukashenko-o-zakrytii-granicy-s-ukrainoy.html

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Соединенные Штаты Америки (США) отреагировали на слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной из-за якобы «потока оружия».

Вашингтон заявил, что и впредь будет поддерживать народ Беларуси и привлекать к ответственности режим Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа… Мы продолжим стоять на стороне белорусского народа и привлекать к ответственности режим, — заявили в правительстве США.

В американской администрации считают, что подобными заявлениями Лукашенко пытается отвлечь внимание от репрессий против белорусов.

Заявление о закрытии границы самопровозглашенный президент Беларуси сделал во время торжественного собрания ко Дню независимости Беларуси. Он рассказал о разоблачении в стране «спящих» террористических ячеек, к которым якобы причастен ряд стран, в том числе и Украина.

Напомним, ранее мы сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, приказал полностью закрыть границу с Украиной.

Источник: Reuters