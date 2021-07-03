Лукашенко. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n156927-ssha-vidpovily-na-zayavu-lukashenka-pro-zakryttya-kordonu-z-ukrayinou.html

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Сполучені Штати Америки (США) відреагували на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко про закриття кордону з Україною через нібито «потік зброї».

Вашингтон заявив, що й надалі підтримуватиме народ Білорусі та притягуватиме до відповідальності режим Лукашенка. Про це повідомляє Reuters.

Схоже, що режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу… Ми продовжимо стояти на стороні білоруського народу і притягати до відповідальності режим, — заявили в уряді США.

В американській адміністрації вважають, що подібними заявами Лукашенко намагається відвернути увагу від репресій проти білорусів.

Заяву про закриття кордону самопроголошений президент Білорусі зробив під час урочистих зборів до Дня незалежності Білорусі. Він розповів про викриття в країні «сплячих» терористичних осередків, до яких нібито причетна низка країн, зокрема й Україна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в п’ятницю, 2 липня, наказав повністю закрити кордон з Україною.

Джерело: Reuters