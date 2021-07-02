Лукашенко наказав закрити кордон з Україною – заява. Фото: РІА

https://racurs.ua/ua/n156921-lukashenko-nakazav-zakryty-kordon-z-ukrayinou-zayava.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, у п’ятницю, 2 липня, наказав повністю закрити кордон з Україною.

Про це він розповів на зборах на честь Дня незалежності, пише держінформагентство сусідньої країни БЕЛТА.

Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною, — заявив Лукашенко.

За його словами, в Білорусі нібито викрили терористичні осередки й до них, мовляв, причетні п’ять країн — Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

Сьогодні розкриті створені «сплячі» терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків — насильницька зміна влади в «день ікс». Вони самі поки не знають, що це за «день ікс»: до нього потрібно вести наш народ, — сказав Лукашенко.

Водночас він заявив і про замах на співробітника державного телебачення Григорія Азаренка.

Досі наземний прикордонний рух між Білоруссю та Україною загалом не підлягав якимось обмеженням.

Нагадаємо, у відповідь на перехоплення літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича Україна 28 травня повністю припинила авіасполучення з Білоруссю.

Джерело: БЕЛТА