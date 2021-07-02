Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной – заявление. Фото

https://racurs.ua/n156921-lukashenko-prikazal-zakryt-granicu-s-ukrainoy-zayavlenie.html

Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашённый президент Беларуси, в пятницу, 2 июля, приказал полностью закрыть границу с Украиной.

Об этом он рассказал на собрании в честь Дня независимости, пишет госинформагентство соседней страны БЕЛТА.

Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, — заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси якобы разоблачили террористические ячейки и к ним, мол, причастны пять стран — Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в «день икс». Они сами пока не знают, что это за «день икс»: к нему надо подвести наш народ, — сказал Лукашенко.

В то же время он заявил и о покушении на сотрудника государственного телевидения Григория Азаренко.

Ранее наземное пограничное движение между Беларусью и Украиной не подвергалось никаким ограничениям.

Напомним, в ответ на перехват самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича Украина 28 мая полностью прекратила авиасообщение с Беларусью.