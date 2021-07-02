Новый вид диких кабанов появился в зоне отчуждения Фукусимы. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n156920-novyy-vid-dikih-kabanov-poyavilsya-v-zone-otchujdeniya-fukusimy.html

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В зоне отчуждения Фукусимы появились гибриды домашних свиней и кабанов. Они составляют 16% от общего числа особей.

К такому выводу пришли японские биологи, когда изучили генетический состав популяции кабанов, обитающих вокруг АЭС. Об этом пишет Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи решили провести генетический анализ у 191 особи, чтобы выяснить, изменился ли их генотип. 31 животное оказалось гибридом между кабанами и домашними свиньями, которых в зоне отчуждения оставили фермеры.

При этом 75% гибридов обитает в непосредственной близости от станции в радиусе 20 км. Хотя кабаны и скрещивались со свиньями, гены последних не закрепились у потомства: среди гибридов нашли только 8% генов домашних свиней.

Ученые считают, что гибриды не задержатся в популяции надолго, и гены домашних свиней со временем опять вытесняться генами кабанов. Это происходит потому, что домашние свиньи плохо выживают в природе без человека, и чистокровные особи, которые выбрались в дикую среду, относительно быстро умерли и дальше уже не скрещивались с кабанами.

Источник: Proceedings of the Royal Society B