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Ракурс
В помощь туристу – бот в Телеграм информирует об изменениях правил въезда

В помощь туристу — бот в Телеграм информирует об изменениях правил въезда

2 июл 2021, 17:53
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Изменения правил въезда в разные страны во время пандемии коронавируса украинцы смогут проверить в новом боте в Telegram (Телеграм).

Corona.Travel.Bot берет официальные данные с сайта Министерства иностранных дел Украины.

Для того, чтобы воспользоваться ботом необходимо:

  • отправить сообщение или выбрать из списка название страны, которая интересует;
  • ознакомиться с актуальными правилами;
  • выбрать режим мониторинга;
  • подписаться и получать уведомления об обновлении условий въезда.

В боте можно будет следить за изменением зоны, если страна пока закрыта для украинцев. Corona.Travel.Bot отправит уведомление о ее открытии (и наоборот) или будет следить за изменениями правил въезда.


Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом де-факто может возобновиться через две недели. В Министерстве иностранных дел надеются, что ЕС включит Украину в список стран безопасных для путешествий.

Источник: Ракурс


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