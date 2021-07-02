В помощь туристу – бот в Телеграм информирует об изменениях правил въезда

https://racurs.ua/n156919-v-pomosch-turistu-bot-v-telegram-informiruet-ob-izmeneniyah-pravil-vezda.html

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Изменения правил въезда в разные страны во время пандемии коронавируса украинцы смогут проверить в новом боте в Telegram (Телеграм).

Corona.Travel.Bot берет официальные данные с сайта Министерства иностранных дел Украины.

Для того, чтобы воспользоваться ботом необходимо:

отправить сообщение или выбрать из списка название страны, которая интересует;

ознакомиться с актуальными правилами;

выбрать режим мониторинга;

подписаться и получать уведомления об обновлении условий въезда.

В боте можно будет следить за изменением зоны, если страна пока закрыта для украинцев. Corona.Travel.Bot отправит уведомление о ее открытии (и наоборот) или будет следить за изменениями правил въезда.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом де-факто может возобновиться через две недели. В Министерстве иностранных дел надеются, что ЕС включит Украину в список стран безопасных для путешествий.