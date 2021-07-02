Минобороны ответило на скандал с парадом на каблуках. Фото: Главком

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Критику политиков из-за туфель курсанток на марше ко Дню Независимости прокомментировали в Министерстве обороны.

Ведомство сослалось на приказ от 2017 года о требованиях к форме одежды военнослужащих, дав понять, что туфли под парад не уберут. Минобороны отмечает, что туфли как элемент парадной формы вписаны в правила ношения формы. Об этом сообщается на странице МОУ в Facebook.

Также министерство опубликовало несколько фото с парадов в других странах, где военнослужащие тоже маршируют в обуви на каблуке.

В оборонном ведомстве также отметили, что политики, устроившие скандал, на самом деле распространили недостоверную информацию о цене обуви. В МОУ уверяют, что Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов в 2020 году закупил у ООО «Дом обуви «Б. Николас» 5 тыс. хромированных туфлей. Цена одной пары обуви составила 649 грн 80 коп. без налога на добавленную стоимость.

Политиканы «раздули» цену женской обуви в 10 раз, то есть из реальных 650 грн с НДС за одну пару до 6 тыс. 500 грн вымышленных. На волне общественного возмущения «подлить масла в огонь» коррупционным скандалом — это методы известных политических интриганов, — сообщили в министерстве.



Напомним, 1 июля Минобороны обнародовало фотографии с репетиции праздничного парада ко Дню Независимости Украины. На них женщины-военные были в обуви на каблуках, что вызвало возмущение в соцсетях. Впоследствии министр обороны Андрей Таран заявил, что туфли на каблуке для женщин заменят.