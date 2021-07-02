Министр обороны ответил на гнев в сети из-за каблуков на параде. Фото: РБК

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Андрей Таран, министр обороны, готов пересмотреть парадную обувь для женщин-военнослужащих. В частности, туфли на каблуках заменят.

В пресс-службе Сухопутных войск Украины заявили, что сейчас идет проверка этого инцидента.





Проверяем, почему возникла такая ситуация. Мы ответственны за организацию проведения подготовки парада, но не форму одежды, которую определили. Мы готовим людей и технику к проведению парада. Командование сухопутных войск отвечает за подготовку механизированной колонны, которая будет участвовать в военном параде, и подготовку личного состава, — заявили в пресс-службе.



Как известно 1 июля Минобороны обнародовало фотографии с репетиции праздничного парада ко Дню Независимости Украины. На них женщины-военные были в обуви на каблуках, что вызвало возмущение в соцсетях. Впоследствии скандал разгорелся и в Верховной Раде — нардепы осудили Минобороны за дискриминационное решение по выбору обуви.

В то же время советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвинил фракцию «Европейская солидарность» в искусственном раздувании скандала. Он отметил, что нардепы спекулируют фактами, и забыли о том, что каблуки являются частью формы для женщин, предусмотренной законом.



Министр обороны Андрей Таран, который присутствовал на заседании Верховной Рады, ситуацию не комментировал.