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Ракурс
Министр обороны ответил на гнев в сети из-за каблуков на параде. Фото: РБК

Подумаем о другой парадной обуви — министр обороны ответил на гнев в сети

2 июл 2021, 14:12
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Андрей Таран, министр обороны, готов пересмотреть парадную обувь для женщин-военнослужащих. В частности, туфли на каблуках заменят.

В пресс-службе Сухопутных войск Украины заявили, что сейчас идет проверка этого инцидента.

Пост Бардиной. Скриншот: Facebook

Проверяем, почему возникла такая ситуация. Мы ответственны за организацию проведения подготовки парада, но не форму одежды, которую определили. Мы готовим людей и технику к проведению парада. Командование сухопутных войск отвечает за подготовку механизированной колонны, которая будет участвовать в военном параде, и подготовку личного состава, — заявили в пресс-службе.


Как известно 1 июля Минобороны обнародовало фотографии с репетиции праздничного парада ко Дню Независимости Украины. На них женщины-военные были в обуви на каблуках, что вызвало возмущение в соцсетях. Впоследствии скандал разгорелся и в Верховной Раде — нардепы осудили Минобороны за дискриминационное решение по выбору обуви.

В то же время советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвинил фракцию «Европейская солидарность» в искусственном раздувании скандала. Он отметил, что нардепы спекулируют фактами, и забыли о том, что каблуки являются частью формы для женщин, предусмотренной законом.

Пост Арестовича. Скриншот: FacebookМинистр обороны Андрей Таран, который присутствовал на заседании Верховной Рады, ситуацию не комментировал.

Источник: Ракурс


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