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Рада начала борьбу с незаконными зданиями. Фото:

Реформа градостроительства — Рада начала борьбу с незаконными зданиями

2 июл 2021, 13:55
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Законопроект № 5655, направленный на модернизацию норм в сфере строительства, приняла Верховная Рада.

Проект закона коснется владельцев самовольных построек, которые были возведены без разрешительной документации. Предполагается борьба с незаконными зданиями, будет внедрен мониторинг застройки.

Мониторить процесс строительства будут исполнительные органы сельских, городских советов по вопросам градостроительного контроля в пределах соответствующих территориальных общин. Также этим будет заниматься центральный орган исполнительной власти, который реализует политику по вопросам градостроительного контроля (если в населенных пунктах отсутствуют соответствующие органы контроля). Объекты проверки будут определяться случайным образом в реестре строительной деятельности с учетом определенных исков.

Обязательно будут проверять объекты, которые строятся:

  • на земельном участке без оформления прав на него;
  • на земельном участке с нарушением требований по его использованию по целевому назначению;
  • без права на получение строительных работ;
  • с превышением предельно допустимой этажности объекта или отклонение этажности от проекта;
  • с нарушением градостроительных условий и ограничений;
  • с нарушением ограничений использования земель.

Закон предусматривает, что будет осуществляться в виде визуального осмотра объекта и сравнение его с тем, что было указано в проекте. Если же выявят отклонения от проектной документации, то проверят деятельность органа, осуществляющего градостроительный контроль на данной территории.


Среди нововведений — исполнительные органы через суд могут добиваться сноса здания самовольного строительства. При этом будут рассматривать теперь такие дела апелляционные административные суды как суды первой инстанции.

Напомним, Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Украине ликвидируют, поскольку 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект № 5655.

Источник: Ракурс


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