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Рада начала борьбу с незаконными зданиями. Фото:
Реформа градостроительства — Рада начала борьбу с незаконными зданиямиhttps://racurs.ua/n156903-reforma-gradostroitelstva-rada-nachala-borbu-s-nezakonnymi-zdaniyami.htmlРакурс
Законопроект № 5655, направленный на модернизацию норм в сфере строительства, приняла Верховная Рада.
Проект закона коснется владельцев самовольных построек, которые были возведены без разрешительной документации. Предполагается борьба с незаконными зданиями, будет внедрен мониторинг застройки.
Мониторить процесс строительства будут исполнительные органы сельских, городских советов по вопросам градостроительного контроля в пределах соответствующих территориальных общин. Также этим будет заниматься центральный орган исполнительной власти, который реализует политику по вопросам градостроительного контроля (если в населенных пунктах отсутствуют соответствующие органы контроля). Объекты проверки будут определяться случайным образом в реестре строительной деятельности с учетом определенных исков.
Обязательно будут проверять объекты, которые строятся:
- на земельном участке без оформления прав на него;
- на земельном участке с нарушением требований по его использованию по целевому назначению;
- без права на получение строительных работ;
- с превышением предельно допустимой этажности объекта или отклонение этажности от проекта;
- с нарушением градостроительных условий и ограничений;
- с нарушением ограничений использования земель.
Закон предусматривает, что будет осуществляться в виде визуального осмотра объекта и сравнение его с тем, что было указано в проекте. Если же выявят отклонения от проектной документации, то проверят деятельность органа, осуществляющего градостроительный контроль на данной территории.
Среди нововведений — исполнительные органы через суд могут добиваться сноса здания самовольного строительства. При этом будут рассматривать теперь такие дела апелляционные административные суды как суды первой инстанции.
Напомним, Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Украине ликвидируют, поскольку 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект № 5655.
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