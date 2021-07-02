Рада розпочала боротьбу з незаконними будівлями. Фото:

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Законопроект № 5655, спрямований на модернізацію норм у сфері будівництва, ухвалила Верховна Рада.

Проект закону торкнеться власників самовільних будівель, які були зведені без дозвільної документації. Передбачається боротьба з незаконними будівлями, буде впроваджений моніторинг забудови.

Моніторитимуть процес будівництва виконавчі органи сільських, міських рад з питань містобудівного контролю в межах відповідних територіальних громад. Також цим займатиметься центральний орган виконавчої влади, що реалізує політику з питань містобудівного контролю (якщо в населених пунктах відсутні відповідні органи контролю). Об'єкти перевірки будуть визначатися випадковим чином в реєстрі будівельної діяльності з урахуванням певних позовів.

Обов’язково перевірятимуть об'єкти, які будуються:

на земельній ділянці без оформлення прав на неї;

на земельній ділянці з порушенням вимог щодо її використання за цільовим призначенням;

без права на отримання будівельних робіт;

з перевищенням гранично допустимої поверховості об'єкта або відхилення поверховості від проекту;

з порушенням містобудівних умов та обмежень;

з порушенням обмежень використання земель.

Закон передбачає, що здійснюватиметься у виді візуального огляду об'єкта і порівняння його з тим, що було зазначено в проекті. Якщо ж виявлять відхилення від проектної документації, то перевірять діяльність органу, який здійснює містобудівний контроль на даній території.

Серед нововведень — виконавчі органи через суд можуть добиватися знесення будівлі самовільного будівництва. При цьому розглядатимуть тепер такі справи апеляційні адміністративні суди як суди першої інстанції.

Нагадаємо, Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Україні ліквідують, оскільки 1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроект № 5655.