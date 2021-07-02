Міністр оборони відповів на гнів у мережах через підбори на параді. Фото: РБК

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Андрій Таран, міністр оборони, готовий переглянути парадне взуття для військовослужбовиць, зокрема, туфлі на підборах для жінок замінять.

У прес-службі Сухопутних військ України заявили, що зараз триває перевірка цього інциденту.

Перевіряємо, чому виникла така ситуація. Ми відповідальні за організацію проведення підготовки параду, але не за форму одягу, яку визначили. Ми готуємо людей і техніку до проведення параду. Командування сухопутних військ відповідає за підготовку механізованої колони, яка братиме участь у військовому параді, і підготовку особового складу, — заявили в прес-службі.

Як відомо, 1 липня Міноборони оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до Дня Незалежності України. На них жінки-військові були у взутті на підборах, що викликало обурення в соцмережах. Згодом скандал спалахнув і у Верховній Раді — нардепи засудили Міноборони за дискримінаційне рішення щодо вибору взуття.



Натомість радник очільника Офісу президента Олексій Арестович звинуватив фракцію «Європейська солідарність» у штучному роздуванні скандалу. Він наголосив, що нардепи спекулюють фактами, і забули про те, що підбори є частиною форми для жінок, передбаченої законом.

Міністр оборони Андрій Таран, який був присутнім на засіданні Верховної Ради, ситуацію не коментував.