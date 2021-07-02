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Ракурс
Міністр оборони відповів на гнів у мережах через підбори на параді. Фото: РБК

Подумаємо про інше парадне взуття — міністр оборони відповів на гнів у мережах

2 лип 2021, 14:12
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Андрій Таран, міністр оборони, готовий переглянути парадне взуття для військовослужбовиць, зокрема, туфлі на підборах для жінок замінять.

У прес-службі Сухопутних військ України заявили, що зараз триває перевірка цього інциденту.

Допис Бардіної. Скріншот: Facebook

Перевіряємо, чому виникла така ситуація. Ми відповідальні за організацію проведення підготовки параду, але не за форму одягу, яку визначили. Ми готуємо людей і техніку до проведення параду. Командування сухопутних військ відповідає за підготовку механізованої колони, яка братиме участь у військовому параді, і підготовку особового складу, — заявили в прес-службі.

Як відомо, 1 липня Міноборони оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до Дня Незалежності України. На них жінки-військові були у взутті на підборах, що викликало обурення в соцмережах. Згодом скандал спалахнув і у Верховній Раді — нардепи засудили Міноборони за дискримінаційне рішення щодо вибору взуття.

Натомість радник очільника Офісу президента Олексій Арестович звинуватив фракцію «Європейська солідарність» у штучному роздуванні скандалу. Він наголосив, що нардепи спекулюють фактами, і забули про те, що підбори є частиною форми для жінок, передбаченої законом.


Допис Арестовича. Скріншот: Facebook

Міністр оборони Андрій Таран, який був присутнім на засіданні Верховної Ради, ситуацію не коментував.

Джерело: Ракурс


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