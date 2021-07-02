Міноборони відповіло на скандал з парадом на підборах. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n156918-jinky-u-formi-garni-minoborony-vidpovilo-na-skandal-z-paradom-na-pidborah.html

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Критику політиків через туфлі курсанток на марші до Дня Незалежності прокоментували в Міністерстві оборони.

Відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть. Міноборони зазначає, що туфлі як елемент парадної форми вписані у правила носіння форми. Про це повідомляється на сторінці МОУ у Facebook.

Також міністерство опублікувало кілька фото з парадів в інших країнах, де військовослужбовиці теж марширують у взутті на підборах.

В оборонному відомстві також наголосили, що політики, які влаштували скандал, насправді поширили недостовірну інформацію про ціну взуття. В МОУ запевняють, що Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів у 2020 році закупив у ТОВ «Дім взуття «Б.Ніколас» 5 тис. хромованих туфлів. Ціна однієї пари взуття склала 649 грн 80 коп. без податку на додану вартість.

Політикани «роздули» ціну жіночого взуття у 10 разів, тобто з реальних 650 грн з ПДВ за одну пару до 6 тис. 500 грн вигаданих. На хвилі громадського обурення «підлити масла в вогонь» корупційним скандалом — це методи відомих політичних інтриганів, — повідомили в міністерстві.



Нагадаємо, 1 липня Міноборони оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до Дня Незалежності України. На них жінки-військові були у взутті на підборах, що викликало обурення в соцмережах. Згодом міністр оборони Андрій Таран заявив, що туфлі на підборах для жінок замінять.