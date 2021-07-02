Контрабанду Вови Морди зі списку РНБО затримали на кордоні. Фото: СБУ

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Служба безпеки України (СБУ) викрила масштабну схему контрабанди брендового одягу та косметичних товарів з Євросоюзу.

Організатори схеми — представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме родина Володимира Дідуха. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Задокументовано, що лише в одній партії зловмисники хотіли перевезти товарів на 16 млн грн. Контрабандний канал йшов через Галицьку митницю.

До схеми ділки залучили інспектора митного посту «Яворів». Правоохоронці виявили порушення під час митного оформлення вантажу.

Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. За місцем проживання фігурантів проходять обшуки.

Львівський підприємець Володимир Дідух, він же Вова Морда, відомий як спонсор «Свободи». У 2014 році він розповів, що фінансував партію, і зажадав повернути 48 млн дол.

У серпні 2012 року на Дідуха було скоєно замах. Його автомобіль обстріляли, водій загинув, а сам Дідух потрапив у реанімацію. Ще один замах на чоловіка вдалося попередити у 2019 році. У 2021 році Дідух потрапив під санкції РНБО у зв’язку з причетністю до контрабанди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ викрила контрабанду скіфських прикрас. 11 підвісок, виготовлених із жовтого та білого золота, які на міжнародних аукціонах можуть коштувати від 40 тис. дол., намагалися вивезти через пункт пропуску «Ягодин».