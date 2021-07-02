Кейт Міддлтон вийшла в світ у новому образі. Фото: Reuters

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, побувала на Вімблдонському турнірі з великого тенісу. Вона прийшла подивитися гру між британцем Джеймі Марреєм і бразильцем Бруно Соаресом.

На трибунах Кейт Міддлтон дивилась матч разом із британським тенісистом, колишньою четвертою ракеткою світу Тімом Хенменом, пише Reuters.

Для виходу герцогиня вибрала темно-синю шовкову плісировану міді-спідницю в білий горошок Allessandra Rich, блейзер темно-синього кольору Smythe, білу сумку бренду Mulberry і білу футболку.

Кейт Міддлтон — пристрасна прихильниця великого тенісу, вона є патроном британської асоціації лаун-тенісу.

Після гри герцогиня взяла участь в підготовці полуничних десертів на кухні знаменитого тенісного клубу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон здивувала прихильників незвичайним вбранням. Вона поєднала стиль кежуал із романтичними та ніжними кольорами.

Джерело: Reuters