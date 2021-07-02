Кейт Міддлтон вийшла в світ у новому образі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n156916-keyt-middlton-vyyshla-v-svit-u-novomu-obrazi-foto.htmlРакурс
Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, побувала на Вімблдонському турнірі з великого тенісу. Вона прийшла подивитися гру між британцем Джеймі Марреєм і бразильцем Бруно Соаресом.
На трибунах Кейт Міддлтон дивилась матч разом із британським тенісистом, колишньою четвертою ракеткою світу Тімом Хенменом, пише Reuters.
Для виходу герцогиня вибрала темно-синю шовкову плісировану міді-спідницю в білий горошок Allessandra Rich, блейзер темно-синього кольору Smythe, білу сумку бренду Mulberry і білу футболку.
Кейт Міддлтон — пристрасна прихильниця великого тенісу, вона є патроном британської асоціації лаун-тенісу.
Після гри герцогиня взяла участь в підготовці полуничних десертів на кухні знаменитого тенісного клубу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон здивувала прихильників незвичайним вбранням. Вона поєднала стиль кежуал із романтичними та ніжними кольорами.
Джерело: Reuters