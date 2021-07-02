Кейт Миддлтон вышла в свет в новом образе. Фото: Reuters

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, побывала на Уимблдонском турнире по большому теннису. Она пришла посмотреть игру между британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Соаресом.

На трибунах Кейт Миддлтон смотрела игру вместе с британским теннисистом, бывшей четвертой ракеткой мира Тимом Хенменом, пишет Reuters.

Для выхода герцогиня выбрала темно-синюю шелковую плиссированную юбку-миди в белый горошек Allessandra Rich, блейзер темно-синего цвета Smythe, белую сумку бренда Mulberry и белую футболку.

Кейт Миддлтон — страстная поклонница большого тенниса, она является патроном британской ассоциации лаун-тенниса.

После игры герцогиня приняла участие в подготовке клубничных десертов на кухне знаменитого теннисного клуба.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон удивила поклонников необычным нарядом. Она соединила стиль кэжуал с романтическими и нежными цветами.

Источник: Reuters