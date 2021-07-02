Чотири сосиски за 32 грн купила на Prozorro школа на Херсонщині. Фото: kakvarim.ru

https://racurs.ua/ua/n156914-chotyry-sosysky-za-32-grn-kupyla-na-prozorro-shkola-na-hersonschyni.html

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На Херсонщині провели дивний тендер — навчальний заклад закупив 0,25 кг сосисок.

Замовником послуги є навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-III ступенів — дитячий садок» у Кочубеївці. Відповідний тендер опублікували в системі Prozorro.

В аукціоні перемогла єдина його учасниця Оксана Лісовол, яка погодилася надати заявлений товар за 32 грн. Термін поставки товару, згідно з договором, 1 липня 2021 року — 31 грудня 2021 року.

Що дирекція школи збирається робити з лотом аукціону, наразі невідомо. Варто зазначити, що в закладі навчається близько 200 учнів.