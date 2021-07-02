Четыре сосиски за 32 грн купила на Prozorro школа на Херсонщине. Фото: kakvarim.ru

https://racurs.ua/n156914-chetyre-sosiski-za-32-grn-kupila-na-prozorro-shkola-na-hersonschine.html

Ракурс

На Херсонщине провели странный тендер — учебное заведение закупило 0,25 кг сосисок.

Заказчиком услуги является учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная школа I-III ступеней — детский сад» в Кочубеевке. Соответствующий тендер опубликовали в системе Prozorro.

В аукционе победила единственная его участница Оксана Лисовол, которая согласилась предоставить заявленный товар за 32 грн. Срок поставки товара, согласно договору, 1 июля 2021 года — 31 декабря 2021 года.

Что дирекция школы собирается делать с лотом аукциона, пока неизвестно. Стоит отметить, что в заведении учится около 200 детей.