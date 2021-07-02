Новая covid-волна осенью на 30-40% больше инфицирований. Фото: СіД

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Появление штамма «Дельта» может повлечь три сценария развития эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Новый индийский штамм обычно вызывает на 30−40% больше госпитализаций и соответственно на 30−40% будет больше случаев заражения по отношению к осенней волне. Этот сценарий худший и его рассматривают в Минздраве. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы «Сніданок з 1+1».

По его словам, за счет ускорения темпов вакцинации и за счет адекватного и полноценного эпидемического надзора количество госпитализаций можно будет уменьшать. Медики надеются, что все будет происходить по оптимистическому сценарию.

Если мы будем говорить о тех сценариях, которые рассматриваются, то их три: оптимистичный, средний или реалистический и пессимистический. Я не буду озвучивать цифры, — отметил Кузин.

Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что штамм «Дельта» (индийский штамм) уже начал распространяться в Украине. Эта разновидность коронавируса чаще поражает подростков, а не взрослых людей. В Минздраве планируют ускорить темпы вакцинации за летний период, который подготовит украинцев к осени, когда будут прививать максимальное количество людей из-за риска распространения штамма «Дельта».