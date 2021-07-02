Приговор убийце Гонгадзе Пукачу рассмотрели в Верховном суде

https://racurs.ua/n156912-prigovor-ubiyce-gongadze-pukachu-rassmotreli-v-verhovnom-sude.html

Ракурс

Верховный суд 2 июля утвердил пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Жалобу на приговор с просьбой смягчить наказание подал сам бывший генерал-лейтенант милиции Пукач. Пять лет назад Апелляционный суд также подтвердил приговор ему. С тех пор рассматривали кассационную жалобу Пукача.

Осужденный избегал общения с журналистами. Сегодня на суде он также отказался что-то комментировать.

Бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД более восьми лет назад приговорили к пожизненному заключению. Пукача признали виновным в смерти журналиста Гонгадзе, пропавшего в 2000 году в Киеве. Его обезглавленное тело нашли позже в лесу в Киевской области. В организации убийства СМИ подозревали экс-главу МВД Юрия Кравченко, который якобы действовал по указанию Леонида Кучмы.

Пукач в 2000—2003 годах возглавлял подразделение наружного наблюдения МВД Украины. В 2013 году он признан виновным в убийстве Георгия Гонгадзе и приговорен к пожизненному заключению.

Суд установил, что 17 сентября 2000 года Пукач в сговоре с трем милиционерами умышленно убил журналиста.

Пукача задержали по обвинению в уничтожении документов, свидетельствующих о слежке за Гонгадзе в мае-июле 2000 года. Под подозрение следователей попал и тот факт, что Пукач в 2003 году по неизвестной причине получил в Киеве новую трехкомнатную квартиру в элитном доме.

Впоследствии его отпустили под подписку о невыезде, но миллиционер сразу же исчез. Прокуратура объявила его в международный розыск, и в 2005 году заочно предъявила обвинение в убийстве Гонгадзе. В 2003—2009 годах о реальном местонахождении Пукача не было известно.

Задержали его 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области. Он жил там с сожительницей.

Пукач сразу признался и начал давать признательные показания.

29 января 2013 года Печерский суд Киева вынес приговор Пукачу. На суде на вопрос судьи, понятен ли ему объявлен приговор Алексей Пукач ответил:

И будет понятно тогда, когда Кучма и Литвин будут вместе со мной. Пригласите у Кучмы и у Литвина. Они все расскажут. Поэтому спросите о мотиве и об умысле у Литвина и у Кучмы.

В начале 2016 года приговор был оставлен в силе Апелляционным судом, а летом Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава заявила, что будет требовать наказать не только исполнителей, но и заказчиков убийства ее мужа.

15 декабря 2017 года суд перечислил Пукачу по «закону Савченко» 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания.

Верховный суд с 2016 года не мог рассмотреть кассационные жалобы Пукача, который требовал смягчить наказание с пожизненного лишения свободы до 15 лет.

Ранее он заявил в Верховном суде, что не связан с перезахоронением тела журналиста. Пукач утверждал, что на него давили экс-заместители тогдашних главы СБУ и генпрокурора. Он заявил, что никогда не был на месте, где обнаружили тело Гонгадзе — в Таращанском лесу. Как утверждал осужденный, он не проехал бы с трупом по нескольким районам.